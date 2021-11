Neuer Geflügelpest-Fall im Landkreis Nordwestmecklenburg

Wismar. Im Landkreis Nordwestmecklenburg hat es einen weiteren Geflügelpest-Fall gegeben. "Nachdem kürzlich die Geflügelpest in 2 Hobbyhaltungen in Wismar und in der Gemeinde Hohenkirchen festgestellt wurde, gab es nunmehr auch den ersten Nachweis bei einem Wildvogel im Landkreis", hieß es von der zuständigen Landkreisverwaltung am Mittwoch. Bei einer am Wariner See tot aufgefundenen Graugans sei der hochpathogene Subtyp H5N1 des Aviären Influenzavirus nachgewiesen worden.

"Wir müssen von einer weiten Verbreitung des Virus in der Wildvogelpopulation ausgehen. Geflügelhalter müssen ihre Tiere schützen und sich an die angeordneten Biosicherheitsmaßnahmen halten", sagte Landrat Tino Schomann.

