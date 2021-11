Verband: Wasserstoffausbau nicht ohne erneuerbare Energien

Schwerin. Der Landesverband Erneuerbare Energien MV (LEE) vermisst in der rot-roten Koalitionsvereinbarung die Verknüpfung zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien und der Wasserstoffwirtschaft. Wasserstoff sei nur ein sinnvolles Klimaschutzprojekt, wenn er mit Strom aus erneuerbaren Energien produziert werde, teilte der Verband am Mittwoch mit. Zudem bedrohen ihm zufolge hohe Preise am Strommarkt massiv die noch junge Industrie.

Erst im fünften Punkt des Abschnitts zu den energiepolitischen Zielen in der Koalitionsvereinbarung werde der notwendige Ausbau der Erneuerbaren erwähnt. Konkrete Ausbauziele wie die geforderten zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft und ein Prozent für Freiflächen-Solaranlagen fehlen laut LEE komplett.

Der Verband forderte die künftige Landesregierung auf, konkrete Ziele für den Ausbau von Wind- und Solaranlagen zu formulieren und sich nicht auf eine Regelung auf Bundesebene zu verlassen. Auch beim Thema Netzentgelte sollte man die Belastung der Stromkunden zunächst landesweit ausgleichen und nicht auf eine Bundesregelung warten.

