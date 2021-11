Auto kollidiert mit abbiegendem Transporter: Zwei Verletzte

Jatznick. Bei einem misslungenen Überholmanöver sind auf der Bundesstraße 109 bei Jatznick (Vorpommern-Greifswald) zwei Fahrzeuge kollidiert und zwei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, wollte ein 37-jähriger Autofahrer am Mittwoch einen Transporter in Richtung Pasewalk überholen. Der Transporter bog in dem Moment aber links in einen Waldweg ab.

Der 43 Jahre alte Fahrer des Transporters und sein 61-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Schaden wurde auf etwa 55.000 Euro geschätzt. Die B109 war rund zwei Stunden zur Bergung gesperrt, so dass sich Staus bildeten. Die genaue Unfallursache sei noch unklar.

