Koalition GdP sieht positive Ansätze in rot-roter Vereinbarung

Schwerin. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich vorsichtig zuversichtlich angesichts der Regierungspläne von SPD und Linken im Nordosten. "Diese Koalitionsvereinbarung zeigt, dass die zukünftige rot-rote Landesregierung zur Polizei steht, Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, sondern stattdessen der Polizei Wertschätzung, Anerkennung und Rückhalt geben möchte", so der GdP-Landesvorsitzende Christian Schumacher am Mittwoch.

Jedoch sei ein Koalitionsvertrag nur das Eine, die praktische Umsetzung das Andere. Es stelle sich die Frage, wie die Vorhaben umgesetzt und wann sie abgeschlossen sein sollten.

Im Speziellen ging Schumacher auf den Plan der künftigen Regierungspartner ein, für Beamtinnen und Beamte eine kostenlose psychologische Betreuung bereitzustellen. Dabei werde die Arbeit der Tarifbeschäftigten nicht gewürdigt, auch sie benötigten kostenfreie, anonyme Supervision, um ihre herausfordernden Berufserlebnisse zu verarbeiten, mahnte er.

