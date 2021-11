CDU fordert mehr Stellen für Polizei und Justiz

Schwerin. Die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag hat die künftige rot-rote Landesregierung aufgefordert, zusätzliche Stellen bei Kriminalpolizei und Justiz zu schaffen. "Am Ziel eines Personalbestandes für die Landespolizei von 6200 Stellen, der auf die CDU-Fraktion zurückgeht, will die Linkskoalition zwar festhalten, den Erfordernissen der Zeit wird dieses Ziel aber schon nicht mehr gerecht", sagte die CDU-Abgeordnete Ann Christin von Allwörden am Mittwoch.

Sie verwies auf das Wahlprogramm ihrer Partei, in dem 150 zusätzliche Stellen für Kriminalpolizei und Justiz vorgesehen waren. Aus Sicht der CDU-Politikerin müssten neue Stellen geschaffen werden, anstatt belastete Beamten kostenlos zum Psychologen zu schicken, wie dies von Rot-Rot geplant sei.

