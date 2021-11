Erstmals seit Corona: Theater bringt Musical auf die Bühne

Neustrelitz. Das Theater in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) bringt an diesem Sonntag erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ein Musical auf die Bühne. Premiere hat das Stück "Blondinen bevorzugt" (Gentlemen Prefer Blondes) von Jule Styne, wie eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz am Mittwoch sagte. "Es ist wieder Zeit für ein Musical in einer Zeit, in der wir alle Spaß gebrauchen können, um nicht melancholisch zu werden", erklärte Intendant Sven Müller. Das Musical wurde 1949 uraufgeführt, 1953 verfilmt und durch die Komödie mit Marilyn Monroe sehr bekannt.

Als Besonderheit gilt, dass die Autorin der Romanvorlage, Anita Loos, auch selbst das Musical-Drehbuch schrieb. In dem Stück geht es um zwei attraktive Showgirls, die auf einer Schiffsreise von Nordamerika nach Frankreich unterschiedliche Vorstellungen von Geld und Liebe ausleben. Die Inszenierung leitet Barbara Schöne, musikalischer Leiter ist der Österreicher Volker M. Plangg, der die deutsche Erstaufführung des Musicals "Phantom der Oper" in Hamburg leitete. In der Inszenierung geht es auch darum, wie sich trickreiche Frauen in der martialischen Männerwelt durchsetzen.

Die Nachfrage ist groß: Die ersten vier Vorstellungen seien bereits ausverkauft, hieß es. Es gelte die 3G-Regel. Die GmbH ist einer von vier großen Theater- und Orchesterstandorten im Nordosten.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-935958/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern