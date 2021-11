Karnevalsvereine eröffnen fünfte Jahreszeit

Schwerin. Nach dem Totalausfall der letzten Karnevalssaison wegen der Corona-Pandemie wollen die Närrinen und Narren in Mecklenburg-Vorpommern ab diesem Donnerstag - dem 11.11. - wieder feiern. Die Saison - oder Session, wie Karnevalisten sagen - wird für MV in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) eröffnet, wo es zwei Clubs gibt, wie der Präsident des Karneval-Landesverbandes, Lutz Scherling, sagte. Zunächst sei ein Umzug durch die Stadt geplant, vorbei an Kitas und Schulen. Auf dem Marktplatz soll es dann karnevalistische Reden geben und der Bürgermeister seine Krawatte verlieren.

Doch auch die bevorstehende Session steht im Schatten von Corona. Das große Präsidententreffen der Karnevalsclubs am Aschermittwoch in Zinnowitz auf Usedom ist bereits abgesagt. "1000 Menschen in einem Saal, das ist uns zu heikel", so Scherling. In den kommenden Monaten würden auch nicht alle Clubs Veranstaltungen machen, da eine Reihe von Mitwirkenden nicht geimpft sei. Das mache Veranstaltungen mit "2G" unmöglich.

"Wichtig ist, dass wir überhaupt in die Session einsteigen", sagte Scherling. In den Tagen nach dem 11.11. seien in verschiedenen Orten kleine Umzüge und auch einige Veranstaltungen geplant. Die vorangegangene Session 2020/2021 war komplett abgesagt worden. Als Ersatz stellten viele Vereine vorproduziertes Material ins Netz.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-935782/2

