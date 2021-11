Vier Verletzte bei Autounfall auf der Insel Usedom

Ahlbeck. Bei einem Autounfall im Ostseebad Ahlbeck (Vorpommern-Greifswald) auf der Insel Usedom sind vier Menschen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, fuhr ein 59-jähriger Autofahrer am Dienstag von einem Supermarkt-Parkplatz nach links auf eine Straße, ohne die Vorfahrt eines von links kommenden Wagens zu beachten. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden der 59-jährige Fahrer, die 19-jährige Fahrerin des anderen Autos und zwei ihrer Passagiere so schwer verletzt, dass sie in zwei Kliniken auf das Festland gebracht werden mussten.

Beide Autos wurden stark beschädigt und abgeschleppt. Feuerwehrleute mussten zudem Öl und Kraftstoffe beseitigen, die auf die Straße zum Grenzübergang nach Polen gelaufen waren.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-935298/3

