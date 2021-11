Kaderali kann sich allgemeine Corona-Testpflicht vorstellen

Schwerin. Der Bioinformatiker Lars Kaderali von der Universität Greifswald kann sich eine allgemeine Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene vor dem Hintergrund der rasant steigenden Corona-Neuinfektion unter Umständen vorstellen. "Ich könnte mir vorstellen, dass das eine sinnvolle Sache ist. Gerade wenn man auf andere Maßnahmen verzichtet", sagte der Wissenschaftler am Dienstagabend im NDR. Kaderali wies in dem Fernsehinterview darauf hin, dass bei aktuellen 3G-Regelungen nicht ausgeschlossen sei, dass ein Geimpfter, der sich infiziert habe, aber einen asymptomatischen Verlauf der Erkrankung durchmache, in der Theorie einen lediglich Getesteten anstecken könne. Er nannte jedoch genauso Maske und Abstand als effektive Strategien zur Infektionsvermeidung.

