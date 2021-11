Jugendliche sollen fast blindes Mädchen attackiert haben

Grabow. Die Polizei in Grabow (Ludwigslust-Parchim) fahndet nach Jugendlichen, die eine stark sehbehinderte 15-Jährige angegriffen und verletzt haben sollen. Der Vorfall habe sich am Sonntag unweit einer Bäckerei ereignet, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das Mädchen sei von den vermutlich vier Jugendlichen zudem beschimpft und beleidigt worden. Sie erlitt Prellungen und andere Verletzungen, die ein Arzt aufgenommen habe. Die leicht verletzte 15-Jährige habe ihren Eltern abends davon berichtet, die dann am Montag Anzeige erstattet hätten. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise zu dem Vorfall und die Tatverdächtigen.

