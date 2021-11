Industrie klagt über Fachkräftemangel und Corona-Folgen

Schwerin/Hamburg. Die Metall- und Elektroindustrie im Norden leidet einer Umfrage zufolge vor allem unter steigenden Materialkosten. Von 192 vom Arbeitgeberverband Nordmetall, dem Wirtschaftsverband AGV Nord sowie dem Arbeitgeberverband Oldenburg befragten Unternehmen in Norddeutschland sagten den Angaben nach 81 Prozent, dass sie unter stark gestiegenen Materialkosten leiden. Dies sei eine Verdreifachung im Vergleich zur vergangenen Befragung im Januar. Die Hälfte der Unternehmen ist nach eigenen Angaben durch gestiegene Energiekosten belastet.

"Der Fachkräftemangel ist mit voller Wucht zurückgekehrt, der Azubischwund ist dramatisch. Zusammen mit coronabedingten Lieferengpässen und stark steigenden Preisen auf dem Weltmarkt hemmt das den Aufschwung nach der Pandemie deutlich", sagte Folkmar Ukena, Präsident des Arbeitgeberverbands Nordmetall, am Montag. Schiff- und Flugzeugbau sowie in Teilen die Autoindustrie und ihre Zulieferer seien weiter die Sorgenkinder. Die allgemeine Erholung in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie komme hier nur in Teilen an.

Dort, wo die Statistik eigene Zahlen für den Nordosten ausweist, zeigen sich regionale Unterschiede: Beim Thema Fachkräftemangel etwa klagt in Mecklenburg-Vorpommern jedes zweite der 33 teilnehmenden Unternehmen über schlechte oder unbefriedigende Verfügbarkeit. Im gesamten Norden sind es im Schnitt mehr als zwei Drittel.

Was die Belastungen durch die Corona-Pandemie insgesamt angeht, wagen in Mecklenburg-Vorpommern bereits 70 Prozent der Firmen eine Vorhersage zur Dauer der Corona-Lage: 40 Prozent rechnen demnach noch 2021 mit Erreichung des Vor-Corona-Produktionsniveaus, 30 Prozent im kommenden Jahr.

