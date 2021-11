MV-Volksbund richtet Gedenkfeier für Kriegstote in Polen aus

Stare Czarnowo/Schwerin. 76 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wird an diesem Samstag auf der Kriegsgräberstätte Neumark (Stare Czarnowo) in Polen der Kriegstoten gedacht. Anlass sei der Volkstrauertag am Sonntag, wie ein Sprecher des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Montag sagte. Die Gedenkansprache soll ein Vertreter des Multinationalen Nato-Korps Nordost im wenige Kilometer entfernten Stettin (Szczecin) halten. Die Kriegsgräberstätte wird vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern des Volksbundes betreut.

Sie hat Platz für rund 32.500 Gräber. Bisher sind rund 24.000 Särge von Kriegstoten dort beigesetzt. Zuletzt wurden im Juli 267 deutsche Kriegstote dorthin umgebettet. Dabei handelte es sich um sterbliche Überreste exhumierter Soldaten und ziviler deutscher Kriegsopfer aus den Gebieten Halbinsel Hel, Hinterpommern und Wartheland im heutigen Polen. Dort werden immer wieder Kriegstote an verschiedenen Stellen gefunden - manchmal da, wo neue Gebäude entstehen sollen. Besucher seien an diesem Samstag bei Beachtung der Corona-Lage willkommen.

Für kurze Veranstaltungen im Freien gelten in Polen nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin wenige Corona-Einschränkungen. Wer weniger als 24 Stunden in Polen bleibt, müsse dort keine Quarantäne beachten. Eine zentrale Gedenkfeier des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Volkstrauertag soll am 14. November in Schwerin stattfinden.

