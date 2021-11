SSC-Coach Koslowski: Persönlichkeit weiter entwickeln

Schwerin. Nach dem frühen Aus im DVV-Pokal ist die Enttäuschung bei den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin groß. "Der Pokal ist ein sehr wichtiges Event für uns, natürlich auch, nachdem wir letztes Jahr gewonnen haben. Und da ist die Gier danach, den Pokal zu verteidigen, natürlich auch immer sehr groß", sagte Trainer Felix Koslowski am Samstagabend nach der 1:3 (23:25, 20:25, 25:21, 23:25)-Niederlage des Titelverteidigers im Achtelfinale beim Bundesliga-Konkurrenten VC Wiesbaden.

Allerdings betonte der Coach auch, dass man in dem VC Wiesbaden auch ein schweres Auswärtslos erwischt habe. Selbst der deutsche Meister Dresdner SC hatte sich im Punktspiel beim VCW bereits klar geschlagen geben müssen, weshalb Koslowski vermutete: "Da werden in Zukunft auch andere Mannschaften noch große Probleme bekommen."

Trotz der Niederlage sieht Koslowski sein Team sportlich auf einem guten Weg, auch wenn sich das Fehlen von Zuspielerin Denise Imoudu in der Saison-Vorbereitung immer noch bemerkbar machen würde. Zwar gab Angreiferin Lina Alsmeier ihr Comeback, doch der Coach verwies einmal mehr auf die mangelnde Erfahrung seiner jungen Mannschaft. "Viele Spielerinnen sind es nicht gewohnt, mit Druck zu spielen."

Die größte Herausforderung sei es daher, sich in der Persönlichkeit weiter zu entwickeln. "Damit wir dem gewachsen sind, was da auf uns zukommt in den kommenden Wochen und Monaten", sagte Koslowski, es sei wichtig, "mehr Lust zum Gewinnen zu haben als Angst, zu scheitern in solchen Spielen."

