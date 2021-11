Stadt informiert über geplanten Neubau des Volkstheaters

Ob das noch was wird? Dies ist eine der am häufigsten gestellten Fragen, wenn es um den Neubau des Rostocker Volkstheaters geht. Denn die Diskussionen und der Streit darum beschäftigt die Hansestadt seit Jahrzehnten.

Rostock. Jahrzehntelang ist in Rostock nach einer Lösung für den Neubau des Volkstheaters gesucht worden. Seit Juli vergangenen Jahres gibt es nun einen Entwurf für den Standort am sogenannten Bussebart beim Stadthafen. Er stammt vom Berliner Architektenbüro Hascher Jehle, das als Sieger aus dem Architekturwettbewerb hervorgegangen ist. Unter dem Motto "Ein neues Wohnzimmer für die Stadt" informiert nun am Dienstag kommender Woche die Chefin des zuständigen kommunalen Eigenbetriebs KOE, Sigrid Hecht, über den Stand der Planung.

Bislang ist den bisherigen Angaben zufolge davon auszugehen, dass im Jahr 2023 mit dem Bau begonnen werden kann. Erste Vorstellungen im neuen Theater könnten dann ab 2028 möglich sein. Vom Land gebe es die Zusicherung über eine Beteiligung an den Baukosten von 51 Millionen Euro. Zunächst war von Gesamtkosten in Höhe von 110 Millionen Euro die Rede gewesen.

Seit 1942, als das Volkstheater durch Bomben zerstört wurde, muss sich Rostock mit dem zum Theater umgebauten Provisorium als Hauptspielstätte begnügen. Das Gebäude könne nicht die heutigen Ansprüche an ein modernes Theater erfüllen, heißt es seit vielen Jahren. Das Große Haus war Ende Februar 2011 wegen erheblicher Mängel beim Brandschutz sogar vorübergehend geschlossen worden.

