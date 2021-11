Edeltraud Richter wird mit Reuter-Literaturpreis geehrt

Stavenhagen. Die Autorin Edeltraud Richter wird heute in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) mit dem diesjährigen Fritz-Reuter-Literaturpreis geehrt. Die frühere Lehrerin aus Trittelwitz bei Demmin erhält die mit 2000 Euro dotierte Ehrung für ihr Buch "Plietschen Kram: Plattdüütsche Gedichte un Geschichten ut uns Dag". Die 82-Jährige schreibt seit Jahrzehnten und gehört dem Bund Niederdeutscher Autoren an. Sie sei eine Autorin, die aufgrund ihrer steten Nähe zum Niederdeutschen diese Sprache genau kenne und in ihren Texten gekonnt und mit Augenzwinkern anwende, hieß es von der Jury.

Den Preis vergeben das Museum, die Reuterstadt Stavenhagen und eine Bank seit 1999. Geehrt werden Autoren für Werke in niederdeutscher Sprache, die als Lyrik, Prosa oder sprach- sowie literaturwissenschaftliche Arbeit angelegt sein können. Traditionell gibt es Bewerbungen aus vielen Bundesländern, in denen Platt gesprochen wird. Die Ehrung wird immer am 7. November überreicht - dem Geburtstag Fritz Reuters (1810-1874), der als bekanntester Plattdeutsch-Dichter gilt und aus Stavenhagen stammt.

© dpa-infocom, dpa:211106-99-893961/3

