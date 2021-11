Glawe: Auffrischungsimpfungen nach Möglichkeit für alle

Schwerin/Lindau am Bodensee. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, allen Bürgerinnen und Bürgern eine Corona-Auffrischungsimpfung zu ermöglichen. Ergänzend zu den priorisierten Gruppen "können die Boosterimpfungen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten und abhängig von der ärztlichen Beurteilung und Entscheidung grundsätzlich allen Personen angeboten werden", sagte Glawe am Rande der Gesundheitsministerkonferenz der Ressortchefs von Bund und Ländern in Lindau am Bodensee. Dies sei jedoch frühestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie möglich.

Die Gesundheitsministerkonferenz hatte sich der Mitteilung zufolge dafür ausgesprochen, besonders ältere Personen, Menschen mit Vorerkrankungen sowie medizinisches und pflegerisches Personal bei der Auffrischungsimpfung vorzuziehen. Um dies zu beschleunigen, ist aus Sicht von Glawe zusätzlich zu den Impfzentren und den niedergelassenen Ärzten auch der Einsatz von mobilen Impfteams erforderlich.

Der CDU-Politiker zeigte sich besorgt wegen der aktuellen Corona-Lage im Land: "Die Infektionswelle hat auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Tagen deutlich an Fahrt aufgenommen. Sorge bereitet uns vor allem die "Pandemie der Ungeimpften". Sie hat insgesamt eine große Dynamik entfaltet". Es müsse gelingen, dass sich weiter mehr Menschen impfen lassen.

© dpa-infocom, dpa:211105-99-882399/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern