Brand sorgt für schnelleren Hausabriss: Ermittlungen

Schwerin. Die Polizei in Schwerin ermittelt nach einem Feuer in einem ehemaligen Wohn- und Möbelhaus im Zentrum wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, brach der Brand trotz Dauerregens am Donnerstagabend im Dachgeschoss aus. Da das leerstehende Gebäude bereits zum Abriss freigegeben war, scheide eine technische Ursache für das Feuer aus.

Zum Löschen mussten Teile des Dachgeschosses abgetragen und der Straßenbahn- und Busverkehr zeitweise gestoppt werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. An der Stelle soll ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen.

