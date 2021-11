Autos fahren gegen "gefällte" Bäume: Fahrerin verletzt

Karlsburg/Sellin. Bei Unfällen mit umgestürzten Bäumen sind in Vorpommern eine Autofahrerin verletzt und drei Autos beschädigt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, ereigneten sich die Zusammenstöße am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 109 bei Karlsburg und nach Sellin auf der Insel Rügen.

Auf der B109 hatte der Sturm im Karlsburger Wald einen Baum quer über die Straße stürzen lassen. Eine 34 Jahre alte Fahrerin bremste bei Dunkelheit nicht rechtzeitig und fuhr frontal dagegen. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 40 000 Euro. Die Frau kam in eine Klinik. Auf der Gegenfahrbahn fuhr ebenfalls ein Auto gegen diesen Baum. Dieser Fahrer hatte noch stärker bremsen können, so dass geringerer Schaden entstand. Die Straße war knapp eine Stunde gesperrt.

Eine 46 Jahre alte Autofahrerin stieß fast zeitgleich zwischen Sellin und Lancken-Granitz auf Rügen trotz Bremsmanövers mit einem umstürzenden Baum zusammen. Der Wagen wurde abgeschleppt, die Fahrerin sei äußerlich unverletzt geblieben.

