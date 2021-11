Strenger als Landesverordnung: 3G auf Parchimer Martinimarkt

Parchim. Die Stadt Parchim hat mit Unverständnis auf die Freigabe von Weihnachtsmärkten weitestgehend ohne Corona-Einschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern reagiert. Die Änderung der Corona-Landesversordnung komme angesichts des aktuellen Pandemiegeschehens für die Stadt völlig überraschend, teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. "Alle wesentlichen medizinischen Zahlen nehmen eine besorgniserregende Entwicklung", hieß es. Für ihren Martinimarkt vom 5. bis 8. November halte die Stadt Parchim deshalb am 3G-Konzept fest. Auf das Festgelände dürfe nur, wer geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sei. Die Stadt kündigte Kontrollen an.

Nach der neuen Corona-Landesverordnung, die am Donnerstag im Gesetzblatt veröffentlicht wurde, ist 3G auf Weihnachts- und ähnlichen Märkten nur in Innenbereichen Pflicht. Unter freiem Himmel gibt es demnach keine Einschränkungen. Der Parchimer Martinimarkt gehört zu den größten Jahrmärkten im Nordosten.

Die Stadt Parchim wolle mit Blick auf die Gesundheit der Besucher "ein Mindestmaß an Sicherheitsstandards" für den Martinimarkt aufrechterhalten, hieß es weiter. Beim Martinimarkt bestehe permanent ein sehr enger Kontakt zwischen den Besuchern. "In diesem Zusammenhang sehen wir es als richtig an, dass die Besucher des Martinimarktes davon ausgehen können, dass ihnen von anderen Besuchern möglichst keine Ansteckungsgefahr mit Corona begegnet."

