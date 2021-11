Hausärzte in MV bereit für Auffrischungsimpfungen

Schwerin. Der Hausärzteverband in Mecklenburg-Vorpommern sieht sich in der Lage, die für Senioren ab 70 Jahre empfohlenen Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 rasch zu verabreichen. Landesweit beteiligen sich demnach etwa 1300 Haus- und Fachärzte an den Corona-Schutzimpfungen. "Bei 280 000 Menschen in dieser Altersgruppe wären das etwa 220 je Praxis. Da ist gut machbar", sagte der Landesverbandsvorsitzende Stefan Zutz am Donnerstag. Zudem seien die Bewohner von Seniorenheimen wegen "guter Zusammenarbeit von Hausärzten und mobilen Impfteams" bereits zum größten Teil das dritte Mal geimpft.

Wichtig sei nun ein gutes Terminmanagement. Da aber nicht alle zu Hause lebenden Senioren ihre Zweitimpfungen im Frühjahr innerhalb einer Woche bekommen hätten, könnten auch die Drittimpfungen zeitlich gestreckt werden. "Wir haben schon für Januar Termine vergeben für Patienten, die im Juli geimpft wurden. Der Infektionsschutz lässt ja auch nicht exakt nach sechs Monaten und dann schlagartig nach", sagte Zutz.

Am Dienstag will Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bei einem weiteren Impfgipfel mit Kommunalverbänden und Medizinern beraten, wie die sogenannten Booster-Impfungen im Land organisiert werden sollen. Angetrieben von den wieder steigenden Ansteckungszahlen und aufgeschreckt von der öffentlichen Debatte um die nachlassende Schutzwirkung der Impfstoffe dringen viele Senioren auf eine rasche Auffrischung. Vor Impfstützpunkten, die nur noch zu bestimmten Zeiten und ohne Anmeldung Impfungen anbieten, bildeten sich bereits lange Schlangen.

Zutz mahnte, streng nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission zunächst nur Menschen ab 70 und mit eingeschränkter Immunabwehr die Drittimpfungen zu verabreichen. "Die Stiko entscheidet auf wissenschaftlicher Basis und nicht nach politischen Wünschen. Wir arbeiten diese Empfehlungen ruhig und besonnen ab und es würde uns helfen, wenn auch die Politik ruhig und besonnen handelt", sagte Zutz. Das Infragestellen von Altersfestlegungen und Fristen verunsichere die Menschen nur.

