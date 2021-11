Hansa Rostock am 6. Februar gegen Dynamo Dresden

Rostock. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spieltage 18 bis 21 in der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Für den FC Hansa Rostock steht dabei zunächst am 19. Dezember das Auswärtsspiel beim Karlsruher SC auf dem Programm. Nach der Winterpause empfängt das Team von Trainer Jens Härtel am 14. Januar Hannover 96, bevor es am 22. Januar im Ostseestadion gegen den 1. FC Heidenheim geht. Das Ostderby bei Dynamo Dresden wurde für den 6. Februar angesetzt.

