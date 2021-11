Hansa Rostock in Bestbesetzung nach Regensburg

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg am Samstag (13.30 Uhr/Sky) in Bestbesetzung bestreiten. Lediglich Julian Riedel droht wegen einer Fußgelenkverletzung auszufallen. Aber der Innenverteidiger ist in dieser Saison bislang nicht erste Wahl. "Bis auf die Langzeitverletzten sind sonst alle an Bord. Es wird nicht einfach, Entscheidungen zu treffen", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag.

Es spricht viel dafür, dass Härtel die Elf im Jahnstadion aufbietet, die zuletzt Fortuna Düsseldorf mit 2:1 bezwungen hat. In der Innenverteidigung hat sich neben Abwehrchef Thomas Meißner mittlerweile Damian Roßbach einen Stammplatz erkämpft. "Er hat eine gute Entwicklung genommen und sich in einen guten Rhythmus gespielt. Wir sind sehr zufrieden", lobte Härtel.

Beide Teams standen sich am 27. Oktober bereits im DFB-Pokal gegenüber, wobei die Hanseaten im Elfmeterschießen die Oberhand behielten und in das Achtelfinale einzogen. "Wir wollen den Schwung mitnehmen, haben gute Erinnerungen", sagte Härtel. "Wir erwarten einen Gegner mit viel Wut im Bauch, der die Pokalniederlage wettmachen will. Es wird eine brutal schwere Aufgabe."

Nach zwei Siegen in Serie in Pokal und Liga gehen die Mecklenburger mit breiter Burst in das Duell beim Tabellen-Zweiten, der daheim in der Liga noch ungeschlagen ist. "Siege tun jeder Mannschaft gut. Wir genießen die aktuelle Stimmung", sagte der Hansa-Trainer und fordert von seiner Elf: "Es ist immer ein schmaler Grat", sagte der Hansa-Trainer. "Du musst immer 100 Prozent geben."

