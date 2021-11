Sack fordert Klarheit bei Organisation von Drittimpfungen

Greifswald. Der Landrat von Vorpommern-Greifswald wünscht sich Klarheit zur weiteren Organisation von Drittimpfungen gegen das Coronavirus. Derzeit werde die sogenannte Booster-Impfung für über 70-Jährige und vulnerable Gruppen empfohlen, sagte Michael Sack (CDU) am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Greifswald. "Wir kommen jetzt aber in eine Phase, wo es viele weitere Personenkreise betrifft", sagte er mit Verweis auf Menschen, deren Zweitimpfung dann sechs Monate zurückliegt.

"Geht's jetzt los? Sollen wir die Kapazitäten hochfahren?" - dazu wünsche er sich Klarheit etwa von der Ständigen Impfkommission (Stiko) oder vom Gesundheitsministerium. "Wir organisieren das gerne." Impfstoff sei genug verfügbar. "Man muss das nur planen." Er wünsche sich eine Entscheidung, ob vor allem die niedergelassenen Ärzte die Drittimpfungen übernehmen sollen oder etwa der Impfstützpunkt in Greifswald wieder hochgefahren soll.

Mobile Teams verabreichen nach Aussage Sacks bereits Drittimpfungen in Pflegeeinrichtungen. Am Impfstützpunkt in Greifswald steige derzeit die Nachfrage. Hier würden derzeit pro Tag etwa 200 Impfungen erfolgen - darunter Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Das sei weiter unter den etwa 1000 Impfungen pro Tag, die dort in der Vergangenheit schon erfolgt seien.

