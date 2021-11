Kfz-Zulassung startet nach Cyberangriff den Notbetrieb

Schwerin. Die Kfz-Zulassungsstelle der Landeshauptstadt Schwerin und des Landkreises Ludwigslust-Parchim startet ab Mitte dieser Woche den Notbetrieb für die gewerblichen Kunden. "Ab Montag, 8. November, können Bürgerinnen und Bürger aus der Landeshauptstadt und dem Landkreis alle Dienstleistungen rund um die Kfz-Zulassung wieder am Standort in Schwerin Süd wahrnehmen", hieß es in einer Mitteilung des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Dienstag. Hierzu sei eine telefonische Terminvereinbarung erforderlich.

Es wurde zudem darauf hingewiesen, dass alle bisher vereinbarten Onlinetermine aus technischen Gründen nicht wahrgenommen werden könnten. Gewerbe, besonders die Autohäuser, können den Angaben zufolge bereits ab Mittwoch ihre Zulassungsvorgänge in der Zulassungsstelle abgeben. Parallel werde weiter mit Hochdruck an einer Ausweitung der Dienstleistungen gearbeitet. Die kooperativen Bürgerbüros des Kreises müssten jedoch weiter geschlossen bleiben.

Bei dem Cyberangriff Ende Oktober waren Server der Schweriner IT- und Servicegesellschaft (SIS) und des Kommunalservice Mecklenburg (KSM) durch eine Software teilweise verschlüsselt worden, daraufhin wurden alle Systeme zur Sicherheit heruntergefahren. Dies legte den Großteil des Bürgerservices in der Landeshauptstadt und dem angrenzenden Landkreis lahm.

© dpa-infocom, dpa:211102-99-835965/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern