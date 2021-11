Passantin stoppt betrunkenen Autofahrer nach Unfall

Rostock. Eine aufmerksame Spaziergängerin hat in Rostock einen betrunkenen Autofahrer nach einem Unfall mit 6000 Euro Sachschaden gestoppt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, hatte der 46 Jahre alte Autofahrer am Montag auf einem Parkplatz im Stadtteil Evershagen beim Rückwärtseinparken ein anderes Auto gerammt. Nach der Kollision fuhr der Mann etwas weiter, stellte den Wagen ab und wollte fliehen.

Die 41-jährige Zeugin habe den Fahrer mit Hilfe ihres Begleiters festgehalten bis die Polizisten da waren. Diese stellten einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille bei dem Autofahrer fest, der für eine Blutprobe mitgenommen wurde. Die Halterin des beschädigten anderen Autos sei über den Vorfall informiert worden. Gegen den Rostocker werde nun wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

