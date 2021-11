Vorlesung von Ex-AfD-Abgeordnetem startet unter Protest

Greifswald. Hunderte Menschen haben am Dienstag gegen eine Vorlesung des ehemaligen AfD-Landtagsabgeordneten Ralph Weber an der Universität Greifswald demonstriert. Sie wollten besonders Erstsemester über die aus ihrer Sicht radikale politische Einstellung Webers informieren, sagte Versammlungsleiterin und Grünenpolitikerin Katharina Horn. Die Erstsemester müssten die Vorlesung des Rechtswissenschaftlers nicht besuchen, da es auch eine Alternative gebe. Weber galt als Rechtsaußen in der AfD, die er nach eigener Aussage am Dienstag verlassen hat.

Vor dem Hörsaal hatte die Polizei Absperrgitter aufgebaut und die Straße für den Verkehr gesperrt. Etwa 80 Beamte waren nach Polizeiangaben im Einsatz. Kurz vor Vorlesungsbeginn sprach die Polizei von etwa 500, die Veranstalter von 800 bis 1000 Demonstranten. Weber betrat das Universitätsgebäude über einen Hintereingang abseits der Proteste, zeigte sich unter lautem Protest aber am Fenster.

2016 war Weber für die AfD in den Landtag eingezogen. Zuletzt war er von der Partei nicht mehr aufgestellt worden. Die Vorlesung am Dienstag war seine erste nach Rückkehr aus der Landespolitik.

