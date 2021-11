Mann zum Sterben ausgesetzt: Prozess geht weiter

Neubrandenburg. Am Landgericht Neubrandenburg wird am Dienstag der Prozess um einen mutmaßlich brutalen Akt von Selbstjustiz fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag will die Kammer die ersten Zeugen anhören. Angeklagt sind eine 26-jährige Frau aus Lärz (Mecklenburgische Seenplatte), ihr Ex-Lebensgefährte und zwei jüngere Bekannte. Ihnen wird versuchter Mord und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Sie sollen Ende Februar einen Nachbarn schwer misshandelt, erniedrigt, gequält und in einen abgelegenen Militärbunker verschleppt haben, wo er sterben sollte, wie die Vertreterin der Staatsanwaltschaft erläutert hatte.

Die 26-Jährige soll nach einer gemeinsamen Grillfeier behauptet haben, der Nachbar habe ihre zwei und sechs Jahre alten Kinder sexuell missbraucht. Beweise hierfür gab es laut Staatsanwaltschaft aber nicht. Dem 39-jährigen Geschädigten wurden unter anderem "Tätowierungen" mit einem Teppichmesser eingeritzt, zudem wurde er geschlagen und getreten. Später sei dem Opfer ein Sack über den Kopf gezogen und er zu dem Bunkergelände gebracht worden. Dort war der Mann weiter misshandelt und schwer verletzt in einen Schacht gestoßen worden.

Das Opfer konnte sich trotz der Verletzungen aus dem Bunkerschacht am nächsten Tag befreien, sich zu einem Haus schleppen und Hilfe holen. Ein Urteil soll im Februar 2022 gefällt werden.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-823340/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern