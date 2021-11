Joggerin zu Boden gerissen und verletzt zurückgelassen

Altentreptow. Die Polizei in Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) fahndet nach einem Mann, der eine Joggerin angegriffen und verletzt liegen gelassen haben soll. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Übergriff auf die 50-Jährige am Montagmorgen auf einem einsamen Radweg in der Kleinstadt. Die Läuferin soll den Mann, der einen Rucksack trug, zunächst passiert haben, woraufhin dieser sie angriff und zu Boden riss. Die am Boden liegende Verletzte konnte sich kurze Zeit später bemerkbar machen, so dass ein Passant ihr helfen und den Rettungswagen holen konnte.

Sie kam zunächst in eine Klinik. Der Tatverdächtige sei verschwunden. Er soll 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Spürhunde wurden eingesetzt, fanden den Gesuchten aber bisher nicht. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Hinweise auf eine sexuelle Straftat gebe es bisher nicht.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-822962/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern