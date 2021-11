Neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet

Rostock. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat für Mecklenburg-Vorpommern zum Wochenbeginn neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Zuletzt seien so viele Todesfälle am 22. Juli gemeldet worden, sagte eine Sprecherin. Die Zahl vom Montag enthalte auch Nachmeldungen etwa im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum "Am Tempelberg" in Bad Doberan. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie stieg auf 1255.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hatte am Sonntag erstmals in diesem Herbst die Marke von 100 überstiegen. Am Montag kletterte der Wert im Vergleich zum Vortag um 2,9 auf 105,4 Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner. Am Montag vor einer Woche war ein Wert von 73,9 gemeldet worden. Das Lagus meldete 115 Corona-Neuinfektionen. Am Montag vor einer Woche hatte es 94 Neuinfektionen gemeldet.

Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern des Landes stieg seit Sonntag um 6 auf 86. Auf Intensivstationen lagen 19 Patienten.

Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag im Landkreis Vorpommern-Rügen mit 143,8. Den niedrigsten Wert wies dem Amt zufolge die Landeshauptstadt Schwerin mit 80,5 aus.

Auf der Corona-Stufenkarte des Landes, in die mehrere Faktoren einfließen, sind weiterhin alle Regionen gelb eingefärbt. Das bedeutet "niedriges Infektionsgeschehen". Landesweit gelten erweiterte Testpflichten für Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sind.

Bei der Betrachtung der Hospitalisierungsinzidenz, des am stärksten gewichteten Faktors, liegen alle Regionen des Landes weiterhin im grünen Bereich. Sie gibt die Zahl der Menschen an, die je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Landesweit wurde dieser Wert am Montag mit 2,2 angegeben und gilt damit weiter als niedrig.

