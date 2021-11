Unfälle Auto in Gegenverkehr geschoben: Ermittlungen

Penzlin. Einen Tag nach dem tragischen Unfall mit einer Toten und drei Schwerverletzten bei Penzlin (Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Unter Verdacht steht eine 31-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg erläuterte. Nach bisherigen Ermittlungen war die 31-Jährige am Sonntag wohl zu schnell auf der Bundesstraße 192 zwischen Möllenhagen und Penzlin unterwegs.

Weil ein Auto hinter einer leichten Anhöhe nach links abbiegen wollte, hatte sich dahinter ein kleiner Stau gebildet. Auf das letzte Auto im Stau war die 31-Jährige trotz Vollbremsung aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen einer 43-jährigen Frau nach links in den Gegenverkehr geschoben. Dort prallte das Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Auto eines 66-jährigen Fahrers zusammen.

Im Wagen des Mannes wurde die 63-jährige Beifahrerin aus Neubrandenburg so schwer verletzt, dass sie kurze Zeit später in einer Klinik starb. Die beiden Autofahrerinnen und der 66-Jährige wurden schwer verletzt. Herumfliegende Trümmer beschädigten zudem ein viertes Auto. Der Sachschaden wurde auf mehr als 31 000 Euro geschätzt. Ein Sachverständiger prüfe die genaue Unfallursache weiter, hieß es. Die B192 war wegen der Bergung der Autos mehrere Stunden gesperrt.

