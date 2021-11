Gesuchter Räuber geht über Gleise und wird ertappt

Neustrelitz. Eine nächtliche Abkürzung über Gleise am Bahnhof Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) hat einen per Haftbefehl gesuchten Räuber direkt ins Gefängnis gebracht. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag sagte, wurde der 21-Jährige in der Nacht zu Samstag von einer Polizeistreife ertappt. Bei der Überprüfung kam heraus, dass der junge Neubrandenburger wegen eines Raubdeliktes schon gesucht wurde. Er hätte sich deshalb vor Gericht verantworten sollen, war aber nicht zur Verhandlung erschienen.

Somit erließ das zuständige Amtsgericht am Wochenende nach der Vorführung den aktuellen Haftbefehl und wies den 21-Jährigen in eine Haftanstalt ein, in diesem Fall in das Jugendgefängnis in Neustrelitz. Die Stadt ist ein Bahnknotenpunkt an den Strecken Berlin-Rostock sowie Berlin-Neubrandenburg-Stralsund. Die Bundespolizei warnt immer wieder vor der Gefahr auf den Gleisen. Im Südteil des Bahnhofs in Neustrelitz befindet sich unter anderem eine Spielhalle.

