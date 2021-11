Nach Corona-Ausbruch nun 17 Tote in Pflegeeinrichtung

Bad Doberan. Nach dem Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung in Bad Doberan hat sich die Zahl der Todesfälle auf 17 erhöht. Wie die Geschäftsführerin des Seniorenzentrums "Am Tempelberg", Jolanta Armbrecht, am Montag der dpa sagte, geht es den anderen infizierten Bewohnern besser. Die Lage entspanne sich langsam. Die Mehrzahl der 83 Bewohner der stationären Pflegeeinrichtung war seit Anfang Oktober positiv auf das Coronavirus getestet worden. Über die neuen Todesfälle hatte zunächst die "Ostsee-Zeitung" berichtet.

Von den etwa 60 Pflegekräften waren 35 positiv getestet worden. Sie gelten nun als genesen, sagte Armbrecht. Das Haus stehe unter Quarantäne, es bestehe ein Betretungsverbot. Alle Mitarbeiter werden täglich vor dem Betreten des Hauses getestet. Am Dienstag kommender Woche werde ein mobiles Impfteam erwartet, sagte Armbrecht. Mehrere Bewohner und auch Mitarbeiter hätten sich angemeldet.

Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag in seinen Bericht über das Covid-19-Geschehen mitteilte, hat sich die Zahl der aktuell von Corona-Infektionen betroffenen Pflegeheimen auf 13 erhöht. Insgesamt waren am Montag 161 Bewohner und 72 Pflegekräfte betroffen. Am vergangenen Freitag waren es noch 10 betroffene Heime gewesen.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-818196/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern