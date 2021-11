Koalitionsverhandlungen gehen weiter

Schwerin. Die Koalitionsverhandlungen von SPD und Linken in Mecklenburg-Vorpommern werden heute in Schwerin fortgesetzt. In der siebenten Runde geht es um die Bereiche Kommunen, Inneres, Justiz und Europa. Es ist die vorletzte inhaltliche Runde. Am Freitag soll dann das Thema Soziales besprochen werden. Anfang kommender Woche wollen die Verhandler den fertigen Koalitionsvertrag vorlegen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) angekündigt hat. Zwei getrennte Parteitage von SPD und Linkspartei sollen am 13. November über den Vertrag abstimmen. Stimmen sie zu, soll am 15. November Schwesig als Regierungschefin wiedergewählt werden. Auch die neue Landesregierung soll dann gebildet werden.

