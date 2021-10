Kriminalität Zwei Tote in Wohnung in Graal-Müritz

Graal-Müritz. Zwei Tote sind bereits Mitte Oktober in einer Wohnung in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) gefunden worden. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rostock am Sonntag. Zum Stand der Ermittlungen könne er keine Auskunft geben, diese würden von der Kriminalpolizeiinspektion Rostock geführt. Dort war am Sonntag niemand zu erreichen. Die "Ostsee-Zeitung" berichtete, die Polizei gehe davon aus, dass ein 77-jähriger Rentner zunächst seine 60-jährige Frau und danach sich selbst getötet habe. Auslöser für die Tat soll demnach Eifersucht gewesen sein.

