SSC-Coach nach erstem Heimsieg: "Haben gutes Spiel gezeigt"

Volleybälle liegen in einer Halle.

Schwerin. Nachdem es im dritten Versuch endlich geklappt hat mit dem ersten Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison, ist die Freude bei den Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin groß. "Wir haben heute ein gutes Spiel gezeigt, besonders die Block-Abwehr und ein schnelles Umschaltspiel haben uns im Angriff viele Varianten ermöglicht", sagte Trainer Felix Koslowski im Anschluss an das 3:0 (25:17, 25:15, 27:25) vor rund eintausend Zuschauern gegen Rote Raben Vilsbiburg am Samstagabend.

Nach den beiden klar gewonnenen Durchgängen sollte indes im dritten Abschnitt Spannung aufkommen. Vilsbiburg konnte eine Schwächephase des SSC nutzen und sich auf 24:19 absetzen. Auch dank Lindsey Ruddins gelang es den Mecklenburgerinnen, zum 24:24 auszugleichen und danach den sechsten Satzball abzuwehren. Erneut Ruddins verwertete den ersten Matchball.

"Dass wir auch mit insgesamt sechs Satzbällen gegen uns an das Team glauben, wird uns Mut für die kommenden Spiele geben", betonte Koslowski. Und Frauke Neuhaus meinte: "Wir haben um jeden Ball gekämpft, und jede von uns hat gerade am Ende des dritten Satzes noch mal alles an Energie reingeworfen." Man habe sich nicht verunsichern lassen und sich vertraut, ergänzte sie. "Das war der wichtigste Schlüssel."

