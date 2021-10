Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet.

Kriminalität 27-Jähriger bei Streit verletzt: Angreifer springt in See

Schwerin. Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag bei einer Auseinandersetzung in Schwerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entwickelte sich aus einer größeren Gruppe heraus ein Streit zwischen ihm und einem 31-jährigen Mann. Nach Angaben der Polizei trat der Ältere auf den Jüngeren ein und attackierte ihn mit einer Flasche. Der 27-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige flüchtete und sprang dabei in den Schilfgürtel des Burgsees am Schweriner Schloss. Beamte an Land sowie ein Boot der Wasserschutzpolizei suchten nach ihm. Schließlich wurde er unterkühlt aus dem Wasser gezogen und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Gegen ihn wird nun wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

