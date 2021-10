Hansa Rostock will zweiten Heimsieg: Omladic vor Rückkehr 

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock strebt heute (13.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf den zweiten Heimsieg der Saison an. "Die positiven Emotionen helfen", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Duell der beiden ehemaligen Bundesligisten. Der Aufsteiger hat daheim lediglich gegen Darmstadt 98 (2:1) gewonnen. Drei Partien gingen verloren, eine endete unentschieden.

Härtel wird seine Pokalelf aller Voraussicht nach umstellen. Der Trainer deutete an, dass Nik Omladic wieder in Startelf rücken könnte. Der 32 Jahre alte Slowene fehlte im DFB-Pokalspiel beim Ligarivalen Jahn Regensburg. Das hatten die Hanseaten am vergangenen Mittwoch im Elfmeterschießen gewonnen. Auch Abwehrchef Thomas Meißner kam nicht zum Einsatz. Mittelfeldstratege Hanno Behrens wurde erst in der Schlussphase eingewechselt. Beide sind gegen Düsseldorf Kandidaten für die Startelf.

© dpa-infocom, dpa:211030-99-799979/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern