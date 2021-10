Bildung im Mittelpunkt der künftigen rot-roten Koalition

Schwerin. Die zukünftige rot-rote Koalition in Mecklenburg-Vorpommern wird ihren Schwerpunkt auf die Zukunft der Kinder setzen. "Dafür steht der gebührenfreie Bildungsweg von Anfang an, von Krippe über Kindergarten und Schule bis hin zur Ausbildung und Studium", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag in Schwerin nach dem Ende der sechsten Verhandlungsrunde zwischen SPD und den Linken.

Simone Oldenburg von den Linken bekräftigte, dass im Rahmen des Programms "Aufbruch 2030" 1000 Lehrerstellen besetzt werden sollen. Damit sollen die Arbeits- und Unterrichtsbedingungen für Lehrer und für Kinder und Jugendliche verbessert werden. Die 1000 neuen Lehrer kämen zusätzlich zu den 3000 Lehrern, die in den kommenden fünf Jahren in den Ruhestand gehen werden, betonte Oldenburg.

