Kirchenkreissynode beschließt 60-Millionen-Haushalt

Güstrow. Die Mecklenburgische Kirchenkreissynode hat einen Haushalt im Umfang von 60 Millionen Euro für das kommende Jahr beschlossen. Weit mehr als die Hälfte des Etats stehe den 220 Kirchengemeinden mit ihren rund 157.000 Mitgliedern zur Verfügung, teilte der Kirchenkreis am Samstag in Güstrow mit. Damit würden in den Gemeinden die Seelsorge, Personalkosten, Bauaufgaben an Kirchen und Pfarrhäusern oder die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Familien und Senioren finanziert. Die Einnahmen des Etats stammen größtenteils aus den Zuweisungen der Landeskirche.

Wie Propst Wulf Schünemann berichtete, verlaufe das aktuelle Haushaltsjahr finanziell entspannter als bei der Planung vor einem Jahr angenommen. Bis 2025 sei die Finanzierung der Ausgaben gesichert, ab 2026 würden Einsparungen notwendig.

© dpa-infocom, dpa:211030-99-797267/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern