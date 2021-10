Traditionsschiffe: Kein Zugang zu Fördermitteln des Bundes

Hamburg. Die Betreiber von Traditionsschiffen haben nach Verbandsangaben noch keinen Zugang zu den von der Bundesregierung zugesagten Fördermitteln in Höhe von 20 Millionen Euro. Dies könne mehrere Ursachen haben, sagte der Verbandsvorsitzende Jan-Matthias Westermann am Freitag. So seien die schwierigen Kriterien nicht von allen Schiffen problemlos zu erbringen oder sie hätten nicht die gleichen Berechtigungen auf die zugesagten Mittel. Möglicherweise sei von der Verwaltung nicht die richtige Fördermethode gewählt worden.

Sobald die neue Bundesregierung gebildet sei, werde der Verband Verhandlungen aufnehmen, um die Zukunft der Schiffe abzusichern, sagte Westermann. "Es droht in den nächsten fünf Jahren ein Verlust von weiteren 30 bis 50 Prozent der jetzigen Flotte, wenn nicht gegengesteuert wird." Westermann verwies auf eine Videokonferenz am kommenden Dienstag mit dem Bundesverkehrsministerium und der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen, an der alle Traditionsschiffer teilnehmen könnten.

