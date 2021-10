Fischerei Kutter- und Küstenfischerverband will sich auflösen

Stralsund. Der Kutter- und Küstenfischerverband von Mecklenburg-Vorpommern will sich auflösen. Bei einer Versammlung am Freitag in Stralsund habe dazu weitgehend Konsens geherrscht, sagte der stellvertretende Vorsitzende Michael Schütt. Durch die Aufgabe vieler Fischer reichten die Beiträge nicht mehr. "Entweder müsste man Beiträge erhöhen, oder er muss eben aufgelöst werden." Er bestätigte entsprechende Medienberichte.

Die außerordentliche Versammlung sei einberufen worden, um die Fischer über die Lage zu informieren. Etwa 25 seien anwesend gewesen. Insgesamt hatte der Verband zu Jahresanfang laut Schütt etwa 100 Mitglieder. Der seit 1990 bestehende Verband habe anfangs schätzungsweise knapp 300 Mitglieder gehabt.

Nach der Befragung der Mitglieder werde als nächstes ein Schreiben an die stimmberechtigten Erzeugerorganisationen verschickt, so dass diese sich zur Auflösung äußern könnten.

Gleichbleibenden Kosten für den Verband - etwa Reisekosten - stehen laut Schütt immer weniger Fischer gegenüber. Zugleich verteilten sich auch die Kosten der Erzeugerorganisationen auf immer weniger Schultern. Diese Organisationen müssten erhalten bleiben und etwa die Aufgabe des Landesverbands als politisches Sprachrohr gegenüber der Politik übernehmen.

Hintergrund sind laut Schütt die von der EU vorgegebenen sinkenden Fangmengen. 2007 habe seine Erzeugerorganisation noch 3500 Tonnen Hering gefangen. Für kommendes Jahr seien 44 Tonnen erlaubt. Die Menge beim Dorsch reiche nur für den Beifang. "Damit kann ich keine Familie mehr ernähren."

