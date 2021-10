Mann mit Kopfverletzung: Verdacht der Freiheitsberaubung

Waren. Nachdem ein Mann mit einer blutenden Verletzung am Kopf in einer Wohnung gefunden wurde, geht die Polizei dem Verdacht der Freiheitsberaubung und gefährlichen Körperverletzung nach. Am Freitagmorgen habe es den per Telefon einen Hinweis gegeben, dass der 29-Jährige gegen seinen Willen in der Wohnung in Waren festgehalten werde, teilte die Polizei mit. Der 36 Jahre alte Bewohner der Wohnung habe den Beamten geöffnet. Gegen ihn wurde Strafanzeige gestellt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Bei den Ermittlungen kam der Polizei auch der Verdacht des Drogenbesitzes und -handels gegen einen anderen 29-Jährigen. Eine weitere Wohnung wurde durchsucht - hier fanden die Beamten unter anderem 160 Tabletten, bei denen es sich vermutlich um Ecstasy handele. Auch Amphetamin, Anabolika und schmerzstillende, verschreibungspflichtige Arzneimittel wurden gefunden.

