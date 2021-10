Motorradfahrer bei Unfall bei Berkenthin tödlich verletzt

Ratzeburg. Ein 66 Jahre alter Mann ist bei einem Motorradunfall auf der Bundesstraße 206 bei Berkenthin im Kreis Herzogtum Lauenburg ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache habe der Mann aus Mecklenburg-Vorpommern nach einem Überholvorgang die Kontrolle über seine Maschine verloren, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 66-Jährige sei von der Fahrbahn abgekommen, eine Böschung hinauf geschleudert und gegen einen Baum geprallt. Bei dem Unfall am Donnerstag wurde der Mann nach Angaben der Polizei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

© dpa-infocom, dpa:211029-99-783604/3

