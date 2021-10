Elektro-Rettungswagen auf Hiddensee im Einsatz

Hiddensee. Auf der Insel Hiddensee ist künftig der laut Landkreis erste rein elektrische Rettungswagen Deutschlands im Einsatz. Am Donnerstag habe ein Fahrzeugbauer den Rettungswagen auf der Insel dem Landkreis Vorpommern-Rügen übergeben, teilte dieser mit. Demnach soll der Rettungswagen von den Johannitern, die in Vitte die Rettungswache betreiben, für Krankentransport- und Rettungseinsätze genutzt werden. Laut Medienberichten ist der Einsatz von E-Rettungswagen auch anderswo in Deutschland zumindest schon testweise angelaufen.

© dpa-infocom, dpa:211028-99-778249/2

