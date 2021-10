Arbeitsmarkt Positive Entwicklung am Arbeitsmarkt in MV setzt sich fort

Schwerin/Kiel. Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Oktober weiter gesunken. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres gebe es 6800 Jobsuchende weniger und damit 54.600, hieß es von der Arbeitsagentur Nord am Donnerstag. Das sei ein Rückgang von 11 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat September lag der Rückgang bei 2,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober den Angaben zufolge bei 6,7 Prozent, nach 6,9 Prozent im September und 7,5 Prozent im Oktober 2020.

"Die Herbstbelebung ist robust! In Mecklenburg-Vorpommern hat sich, wie schon im Vormonat September, auch im Oktober die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt fortgesetzt. So sind im Vergleich zum Vormonat die Arbeitslosenzahlen aller Alters- und Personengruppen gesunken - ob unter 25 oder über 55, ob langzeitarbeitslos, mit gesundheitlichem Handicap oder Ausländer", kommentierte Margit Haupt-Koopmann von der Arbeitsagentur Nord die Zahlen.

© dpa-infocom, dpa:211028-99-768663/2

