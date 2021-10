Wie konnte ich ein Nazi werden? Fühmann zum 100. Geburtstag

Rostock. Zum bevorstehenden 100. Geburtstag des Schriftstellers Franz Fühmann (1922-1984) erinnert sein langjähriger Verlag mit einer neuen Biografie und einem Erzählband an den Nachkriegsdichter. Fühmann habe sich wie kein anderer Schriftsteller der wohl brisantesten literarischen Frage nach 1945 gestellt: Wie konnte ich ein Nationalsozialist werden?, teilte der Hinstorff Verlag Rostock am Mittwoch mit. "Mit poetischer Genauigkeit durchforschte er die politischen Prägungen, denen er ausgesetzt war, und erkämpfte sich damit seinen Weg zu einer unideologischen Denkhaltung."

Franz Fühmann wurde am 15. Januar 1922 in Rochlitz an der Iser (Rokytnice nad Jizerou) im heute zu Tschechien gehörenden Riesengebirge geboren. Er trat 1938 der Reiter-SA bei und meldete sich ein Jahr später freiwillig zur Wehrmacht, wie der Internationale Franz Fühmann Freundeskreis auf seiner Internetseite schreibt. 1945 geriet er in sowjetische Gefangenschaft und entschied sich danach für ein Leben in der DDR. Neben seiner Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit trat er auch mit Kinderbüchern hervor, darunter "Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen" und "Vom Moritz, der kein Schmutzkind mehr sein wollte".

Der Autor Uwe Wittstock beschreibt dem Verlag zufolge in seiner Biografie "Wandlung ohne Ende" Fühmanns Weg hin zu einem Autor, "dessen radikale literarische Selbstprüfung heute besondere Bedeutung gewinnt, in einer Zeit, in der politische Extreme wieder einmal die Liberalität bedrohen". Der andere Band zum Jubiläum, "Mein letzter Flug", vereint den Angaben zufolge acht Erzählungen Fühmanns zu dessen zentralem Lebensthema, der literarischen Vergegenwärtigung seiner Kindheit und Jugend. Zusammengenommen erwiesen sie sich als ein sprachlich herausragender Bildungsroman, so der Verlag. Deshalb hat der Band auch den Untertitel "Roman einer Jugend unter Hitler" erhalten. Fühmann publizierte seit 1961 im Rostocker Hinstorff Verlag.

