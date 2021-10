Rentner aus Notlage gerettet

Parchim. Einer aufmerksamen Nachbarin verdankt ein Rentner aus Parchim die Rettung aus einer Notlage. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau am Dienstagabend ein Klopfen an der Wand zur Nachbarwohnung vernommen und dann im Flur auch Hilferufe. Daraufhin habe sie die Feuerwehr alarmiert. Nach der Notöffnung der Wohnungstür hätten die herbeigerufenen Rettungskräfte den hilflos am Boden liegenden 74-jährigen Mieter entdeckt. Der Mann habe sich bei einem Sturz schwer am Bein verletzt und sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:211027-99-754413/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern