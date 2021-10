Sieben-Tage-Inzidenz in MV steigt weiter

Rostock. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag weiter zugenommen. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) vom Dienstag infizierten sich zuletzt 77,4 Menschen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche nachweislich mit dem Coronavirus. Am Vortag lag der Wert laut Lagus bei 73,9, am Dienstag vor einer Woche bei 61,4. Ein weiterer Todesfall wurde den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert. Das Lagus meldete 396 neue Ansteckungen - nach 94 am Vortag und 309 vor einer Woche.

Auf der risikogewichteten Corona-Stufenkarte des Landes ist seit Dienstag mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald wieder ein Kreis grün eingefärbt. Der Rest des Landes befindet sich auf Stufe Gelb. Da der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte seit insgesamt drei Tagen auf Gelb steht, werden nun unter anderem erweiterte Testpflichten für ungeimpfte Menschen notwendig, die schon in anderen Regionen gelten. Bis diese in Vorpommern-Greifswald wegfallen, müsste sich der Kreis weitere vier Tage in auf Grün halten.

Auf Kreisebene wird die höchste Corona-Inzidenz im Landkreis Nordwestmecklenburg mit 89,9 gemessen, wobei drei weitere eine ähnlich hohe Quote aufweisen. In Vorpommern Greifswald liegt die Inzidenz mit 50 genau auf Höhe der entscheidenden Schwelle.

Die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen sank im Vergleich zum Vortag um 3 auf 66 beziehungsweise um 3 auf 16. Vor einer Woche lag die Zahl bei 59 beziehungsweise 20.

Bei der Hospitalisierungs-Inzidenz liegen alle Regionen des Landes weiterhin im grünen Bereich. Sie gibt die Zahl der Menschen an, die je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Landesweit betrug dieser Wert am Montag 1,5.

Vollständig geimpft sind laut Angaben des Robert Koch-Instituts im Nordosten 64,7 Prozent der Bevölkerung, mindestens einmal geimpft 66,9 Prozent.

