Kreuzfahrt-Sommersaison in Warnemünde zu Ende

Rostock. Der Geschäftsführer des Rostocker Hafens hat zum Ende der Sommersaison der Kreuzschifffahrt in Warnemünde ein positives Feedback gezogen. "Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Restart der Kreuzfahrt", sagte Jens Scharner laut einer Mitteilung. Den Angaben zufolge endete die diesjährige Sommersaison in Warnemünde am Dienstag mit dem Einlaufen der "Aidadiva". Einschließlich 3 noch ausstehender Ankünfte käme Rostocks Ostseebad in diesem Jahr auf 47 Kreuzfahrtanläufe. Eröffnet hatte die Saison Anfang Juli die "Aidasol".

Die "Aidasol" sei auch das einzige Schiff im Passagierverkehr gewesen, das die neue Landstromanlage genutzt habe. Diese war im Mai offiziell in Betrieb genommen worden. Mit der 19 Millionen Euro teuren Anlage könnten bis zu zwei Kreuzfahrtschiffe mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt werden.

© dpa-infocom, dpa:211026-99-739683/2

