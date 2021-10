Notfälle Großaufgebot sucht nach vermisstem Angler in der Ostsee

Warnemünde. Wasserschutzpolizei und Seenotretter haben in der Ostsee zwischen Warnemünde und Graal-Müritz nach einem vermissten Angler gesucht. Zunächst sei lediglich das Kajak des Mannes gefunden worden, teilte die Wasserschutzpolizei und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Dienstag mit.

Der 71-Jährige war demnach am Montagnachmittag von Rostock aus zum Angeln auf die Ostsee gefahren. Nachdem er am Abend nicht zurückgekehrt war, wählte seine Frau den Notruf. Danach suchte ein Großaufgebot nach dem Mann. Es waren unter anderem fünf Schiffe sowie mehrere Hubschrauber und Flugzeuge im Einsatz. Die Suche sollte am Dienstag fortgesetzt werden.

